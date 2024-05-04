Шесть игроков «Байера» были включены в символическую сборную сезона Бундеслиги

Немецкая Бундеслига опубликовала список футболистов, вошедших в символическую сборную по итогам нынешнего сезона. Данный состав определялся путём голосования болельщиков, представителей клубов и экспертов.
Символическая сборная Бундеслиги сезона-2023/2024:
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Жонатан Та («Байер»), Вальдемар Антон («Штутгарт»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Гранит Джака («Байер»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Серу Гирасси («Штутгарт»), Гарри Кейн («Бавария»), Виктор Бонифасе («Байер»).
Напомним, чемпионом нынешнего сезона Бундеслиги стал леверкузенский «Байер». На текущий момент на второй строчке располагается «Бавария», имеющая в активе 69 очков.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: