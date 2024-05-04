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Дьяков: «Динамо» нельзя терять очки с «Сочи» — команда одной ногой в Первой лиге

Дьяков: «Динамо» нельзя терять очки с «Сочи» — команда одной ногой в Первой лиге
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Бывший центральный защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором динамовцы сыграют с «Сочи». Встреча состоится завтра, 5 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» выглядит очень неплохо после зимней паузы, но им тяжело, потому что взяли малое количество очков. Конечно, у команды есть ещё шансы, чтобы спастись, но они очень малые. Личка в матче со «Спартаком» сделал небольшую ротацию, убрал Тюкавина. Это значит, что в предстоящем матче Тюкавин должен рвать и метать.

У «Динамо» есть нестабильность и перепады. «Динамо» играет супер с «Зенитом» в плане организации, но потом ужасно играет в обороне со «Спартаком». Уже финишная прямая и три очка до двух лидирующих команд. Поэтому «Динамо» нельзя терять очки, тем более дома с командой, которая уже одной ногой в Первой лиге», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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