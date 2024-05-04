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В матче четвёртого дивизиона Парагвая спецназ открыл стрельбу по футболистам и болельщикам

В матче четвёртого дивизиона Парагвая спецназ открыл стрельбу по футболистам и болельщикам
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В матче чемпионата города Гуарамбаре в рамках четвёртого дивизиона Парагвая, в котором команда «25 сентября» принимала клуб с названием «29 сентября», произошёл инцидент со стрельбой по футболистам и выбежавшим на поле болельщикам гостевой команды.

Как сообщают местные СМИ, 3 мая в парагвайском городе Гуарамбаре перед окончанием игры городского чемпионата спорное решение арбитра вызвало гнев футболистов и болельщиков команды «29 сентября», а именно — они посчитали, что финальный свисток в матче прозвучал раньше времени. Подоспевшие силы быстрого реагирования смогли остановить разъярённую толпу, открыв стрельбу резиновыми пулями.

Отмечается, что после этого двое болельщиков выездной команды были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести, при этом сам арбитр встречи не пострадал, успев укрыться в раздевалке одной из команд. В отделении полиции парагвайского города Гуарамбаре сообщили, что нападавшим вменяется покушение на убийство судьи матча.

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