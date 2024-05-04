Агент Джикии: Георгий готов играть, он в отличном настроении

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о физическом состоянии футболиста, ранее получившего небольшое повреждение.

«Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда, он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, завтра, 5 мая, в матче 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Пари НН».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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