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Пименов: для «Динамо» матч с «Сочи» — последний шанс навязать борьбу за чемпионство

Пименов: для «Динамо» матч с «Сочи» — последний шанс навязать борьбу за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Сочи». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень сложно предсказать результат в матче «Динамо» — «Сочи». У «Сочи» эта игра — последний шанс, чтобы появились возможности остаться в РПЛ. Для «Динамо» — единственный и очень хороший шанс, чтобы навязать борьбу за чемпионство», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Сочи» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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