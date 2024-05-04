Пименов: для «Динамо» матч с «Сочи» — последний шанс навязать борьбу за чемпионство

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Сочи». Встреча состоится завтра, 5 мая.

«Очень сложно предсказать результат в матче «Динамо» — «Сочи». У «Сочи» эта игра — последний шанс, чтобы появились возможности остаться в РПЛ. Для «Динамо» — единственный и очень хороший шанс, чтобы навязать борьбу за чемпионство», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Сочи» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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