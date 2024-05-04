Агент игрока «Пари НН» Гоцука: Кирилл не бросит клуб в такое время

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 31-летнего центрального защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос, может ли его клиент покинуть клуб, несмотря на положение команды – шесть поражений в РПЛ подряд.

«Уход Кирилла? Этот вариант не рассматривается, он не такой человек. Как капитан команды может бросить клуб в такое время? Это точно не про Кирилла. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы решить все задачи клуба», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Гоцук выступает в составе «Пари НН» с 2020 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После 26 туров РПЛ «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: