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Мостовой — об Опейкиной: зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!

Мостовой — об Опейкиной: зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера красноярской команды Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура со «СКА-Хабаровск» (0:3).

«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову — за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она ещё и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

Конечно, пять матчей — это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трёх ключевых моментах, а ей за это ничего», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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