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Источник: Абаскаль запрещал стафф-сотрудникам и персоналу «Спартака» посещать тренировки

Источник: Абаскаль запрещал стафф-сотрудникам и персоналу «Спартака» посещать тренировки
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль устанавливал запрет на посещение тренировок основной команды для стафф-сотрудников и персонала клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, у Владимира Слишковича, сменившего испанского специалиста, подобных ограничений нет.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года по 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых они 36 раз одержали победу, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

После 26 туров РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место.

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