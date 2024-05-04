«Оренбург» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1. В составе «Оренбурга» голом отметился защитник Матиас Перес, в то время как у самарцев мяч на свой счёт записал нападающий Бенхамин Гарре.