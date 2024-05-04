Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дети Марадоны намерены переместить его тело в более безопасное место — Reuters

Дети Марадоны намерены переместить его тело в более безопасное место — Reuters
Аудио-версия:
Комментарии

Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, ушедшего из жизни в 2020 году, подали в суд ходатайство о перемещении тела отца в более безопасное место. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, дети Марадоны хотят, чтобы его тело было перенесено в мавзолей, расположенный за официальной резиденцией президента Аргентины.

На текущий момент тело бывшего футболиста находится на окраине Буэнос-Айреса, на частном кладбище. На этом кладбище его могут навещать только члены семьи. В свою очередь, перенеся тело Марадоны в мавзолей, дети хотят предоставить другим людям возможность попрощаться с легендарным футболистом.

Напомним, Марадона умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»:

Материалы по теме
Смерть Диего Марадоны могла быть вызвана «токсичным веществом» — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android