Дети Марадоны намерены переместить его тело в более безопасное место — Reuters

Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, ушедшего из жизни в 2020 году, подали в суд ходатайство о перемещении тела отца в более безопасное место. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, дети Марадоны хотят, чтобы его тело было перенесено в мавзолей, расположенный за официальной резиденцией президента Аргентины.

На текущий момент тело бывшего футболиста находится на окраине Буэнос-Айреса, на частном кладбище. На этом кладбище его могут навещать только члены семьи. В свою очередь, перенеся тело Марадоны в мавзолей, дети хотят предоставить другим людям возможность попрощаться с легендарным футболистом.

Напомним, Марадона умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»: