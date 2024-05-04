Игрок «Акрона» Глушков: в Словакии мне платили даже меньше, чем во Второй лиге России

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков поделился воспоминаниями о периоде своей карьеры в Словакии. Футболист с 2013 по 2014 год выступал в составе словацкого «Славой» из города Требишов.

«Когда выпустился из «Динамо», в «Соколе» открыли команду КФК, и я там играл. Туда один агент пришёл и сказал мне, что есть вариант в Словакии. Мы договаривались на одну команду, но в итоге я уехал в другую. Играл там полтора года и понял, что никакого внимания к такому чемпионату нет – это была не Премьер-лига, а аналог ФНЛ. Зарплату там платили небольшую, к тому же мне надо было совмещать футбол с учёбой. Понимал, что нужно возвращаться в Россию, потому что отсюда легче куда-то попасть.

Да, мне платили очень мало, даже если сравнивать со Второй лигой России того времени. Даже тогда разница была большая – у меня зарплата была € 300 с курсом 60 рублей. Получается, около 20 тысяч», — приводит слова Глушкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 29-летний Глушков выступал за красноярский «Енисей», откуда в начале этого года перешёл в «Акрон». Полузащитник провёл в нынешнем сезоне Первой лиги 28 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.