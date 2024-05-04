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Александр Мостовой: вряд ли «Спартак» плохо сыграет с «Пари НН»

Александр Мостовой: вряд ли «Спартак» плохо сыграет с «Пари НН»
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Бывший футболист «Спартака», сборной СССР и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Саша Илич играл со мной в «Сельте», он на полгода пришёл в аренду. Но, думаю, вряд ли «Спартак» неожиданно плохо сыграет с «Пари НН». Как минимум красно-белые не проиграют, а, скорее всего, выиграют. По всем показателям у «Спартака» всё хорошо. У команды есть нормальная игра, состав и кураж. Когда ловишь кураж, то ты сам не замечаешь, как побеждаешь. Плюс главная проблема «Спартака» уже уехала. Абаскаль два года тут дурил, а я всё время об этом говорил, но мне даже никто спасибо не сказал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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