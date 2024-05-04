Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: с приходом Илича в «Пари НН» так быстро ничего не поменяется, «Спартак» — фаворит

Кечинов: с приходом Илича в «Пари НН» так быстро ничего не поменяется, «Спартак» — фаворит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Спартака» после того, как убрали Абаскаля, дела стали гораздо лучше в плане результата, игры и сплочённости. К матчу с «Пари НН» фаворитом подошёл «Спартак». Ожидается очень острая и бескомпромиссная игра.

У нижегородцев есть определённые трудности — шесть подряд поражений. Бесследно это не пройдёт. Психологически очень тяжело сейчас им. С приходом Илича в «Пари НН» так быстро и радикально ничего не поменяется. Очень сложно за такой короткий период что-то сделать. Единственное, может быть эмоциональная встряска. Но она, как правило, может по-разному на команду действовать — и положительно, и отрицательно. «Пари НН» легче однозначно не будет, даже при условии, что они играют дома. Всё-таки ещё давит результат. Они практически в зоне стыковых игр. «Пари НН» могут повести вперёд болельщики и дополнительные положительные эмоции», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Бушманов: в игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android