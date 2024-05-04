Кечинов: с приходом Илича в «Пари НН» так быстро ничего не поменяется, «Спартак» — фаворит

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

«У «Спартака» после того, как убрали Абаскаля, дела стали гораздо лучше в плане результата, игры и сплочённости. К матчу с «Пари НН» фаворитом подошёл «Спартак». Ожидается очень острая и бескомпромиссная игра.

У нижегородцев есть определённые трудности — шесть подряд поражений. Бесследно это не пройдёт. Психологически очень тяжело сейчас им. С приходом Илича в «Пари НН» так быстро и радикально ничего не поменяется. Очень сложно за такой короткий период что-то сделать. Единственное, может быть эмоциональная встряска. Но она, как правило, может по-разному на команду действовать — и положительно, и отрицательно. «Пари НН» легче однозначно не будет, даже при условии, что они играют дома. Всё-таки ещё давит результат. Они практически в зоне стыковых игр. «Пари НН» могут повести вперёд болельщики и дополнительные положительные эмоции», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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