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Перед «Ростовом» Слишкович провёл тренировку, где все действовали не на своих позициях

Перед «Ростовом» Слишкович провёл тренировку, где все действовали не на своих позициях
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В преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:5) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович провёл тренировочный матч, где все футболисты действовали не на своих позициях. Об этом сообщает Metaratings.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

По информации источника, нападающий Александр Соболев и вингер Антон Зиньковский играли в защите, в то время как на их профильных позициях действовали центральный защитник Срджан Бабич и полузащитник Данил Пруцев.

Подчёркивается, что Слишкович принял решение провести матч в таком формате с целью психологической разгрузки для футболистов, которые отнеслись к этой идеи с интересом.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 42 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.

Слишкович сменил испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года по 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых они 36 раз одержали победу, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

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