Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Мойес рассказал, как «Челси» перехватил у «Вест Хэма» Коула Палмера

Дэвид Мойес рассказал, как «Челси» перехватил у «Вест Хэма» Коула Палмера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес вспомнил несостоявшийся переход атакующего полузащитника Коула Палмера в ряды «молотобойцев». Напомним, осенью 2023 года футболист перешёл из «Манчестер Сити» в «Челси».

«Мы были очень близки к подписанию Палмера. Вы, наверное, можете представить, что была вероятность того, что кто-то из наших игроков покинет клуб, и этот (трансфер) случился бы. Я находился в постоянном контакте с его агентом, и мы добились прогресса, но в последний момент что-то изменилось, и мы не смогли завершить сделку», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Палмер, Фернандеш, Гвардиол номинированы на приз лучшему игроку месяца в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android