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Джои Бартон: Месси был генетически модифицирован и принимал стероиды в юном возрасте

Джои Бартон: Месси был генетически модифицирован и принимал стероиды в юном возрасте
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Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джои Бартон поделился мнением о влиянии гормонотерапии на карьеру нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Для меня над именем Месси должна стоять большая звёздочка, поскольку он принимал стероиды и всё такое в молодом возрасте, что повлияло на его рост.

Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звёздочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного. Поэтому, если бы вы дали расти ему естественным путём или на обедах, то он бы не стал достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», — приводит слова Бартона Daily Mail.

Напомним, в 1997 году медицинское обследование показало, что у Месси дефицит гормона роста (GHD), из-за чего он должен был ежедневно колоть себе инъекции с гормоном роста. Пройденный курс лечения помог Месси вырасти до 169 сантиметров.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:

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