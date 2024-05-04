Саша Илич: мой друг Владимир Ивич показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал своё назначение на должность наставника нижегородской команды.

«Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны. В России работал мой хороший друг – Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в Премьер-Лиге.

Сейчас у нас осталось четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в Премьер-Лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне», — приводит слова Илича ТАСС.

Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.