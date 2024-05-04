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Овчинников — об Иличе: «Пари НН» схватил, что можно было схватить, на безрыбье и рак рыба

Овчинников — об Иличе: «Пари НН» схватил, что можно было схватить, на безрыбье и рак рыба
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Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением по поводу назначения сербского специалиста Саши Илича на должность нового главного тренера «Пари НН».

«Конечно, серьёзный тренер. Наверное, на безрыбье и рак рыба. Схватили то, что можно было схватить. «Пари НН» погорячился с отставкой Юрана. Дай бог этому Иличу выправить ситуацию», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 4 мая, «Пари НН» объявил о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост главного тренера команды после отставки Сергея Юрана. До этого возглавлявший греческий «Атромитос», Илич стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.

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