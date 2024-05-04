«Наполи» достиг устной договорённости со Стефано Пиоли — La Repubblica

«Наполи» достиг устной договорённости с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли. Об этом сообщает calcionapoli24 со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, Пиоли возглавит неаполитанский клуб по окончании нынешнего сезона. Подчёркивается, что он подпишет контракт по схеме «2+1».

Напомним, 58-летний специалист занимает должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых 131 раз одержали победу, 54 раза сыграли вничью и 51 раз проиграли. В сезоне-2021/2021 «Милан» стал чемпионом Италии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» может возглавить экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

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