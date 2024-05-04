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Бояринцев: новый тренер в «Пари НН» даст всплеск эмоций — «Спартаку» будет непросто

Бояринцев: новый тренер в «Пари НН» даст всплеск эмоций — «Спартаку» будет непросто
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любая смена тренера — это встряска для команды, но сложно сказать, поможет ли это «Пари НН» в матче со «Спартаком». Потому что красно-белые сейчас на хорошем ходу. «Пари НН» был неплох осенью, и в команде есть игроки, которые доказали свою состоятельность в РПЛ. Новый тренер даст определённый всплеск эмоций и мотивации, поэтому «Спартаку» будет непросто. Но вряд ли такая смена тренера даст дополнительные моменты, потому что за сутки сложно что-то изменить», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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