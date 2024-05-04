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«Реал» Мадрид — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

«Реал» Мадрид — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Кадис». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 84 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей испанской Примеры «Кадис» заработал 26 очков и располагается на 18-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды ранее встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии мадридский клуб разгромил «Кадис» со счётом 3:0.

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