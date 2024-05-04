Игорь Шалимов: при Слишковиче «Спартак» продолжает играть от соперника

Российский футбольный тренер и эксперт Игорь Шалимов поделился мнением о минувшем матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.

«Спартак» при Слишковиче продолжает играть от соперника – за исключением матча с «Локо», в других нейтрализовали сильные стороны оппонента. С «Динамо», которое любит атаковать, вышли по схеме 5-2-3, с тремя центральными защитниками, без «десятки» (Медина) в центре – с крайними нападающими Игнатовым и Бонгонда. Пока «Спартак» мы не видели в матчах, когда надо было взламывать оборону соперника. Слишкович предлагает сопернику – атакуйте нас, а мы попробуем вам забить. Пока «Спартак» рушит то, что создаёт соперник, это грамотно – но впереди матчи в Нижнем и с «Рубином», где надо будет взламывать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, на девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой». Динамовцы покинули турнир.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

После 26 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 42 очка и занимают четвёртое место. В 27-м туре «Спартак» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 5 мая.

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