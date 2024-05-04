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«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Енисей». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Матч завершился победой железнодорожниц со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 8-й тур
04 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Маклинс – 41'     2:0 Маклинс – 67'    

Дублём у «Локомотива» отметилась нападающая Маклинс Чиноньерем, открывшая счёт на 41-й минуте, а затем упрочившая преимущество своей команды в середине встречи.

После этого матча в активе «Локомотива» стало 16 очков за семь проведённых игр. Железнодорожницы находятся на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги, отставая от идущего первым ЦСКА на два очка. «Енисей» с четырьмя очками идёт 10-м.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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