«Зенит» поздравил Бакаева с победой в Кубке лиги ОАЭ в составе «Аль-Вахды»

«Зенит» поздравил крайнего нападающего Зелимхана Бакаева, выступающего в составе «Аль-Вахды» на правах аренды, с победой в Кубке лиги ОАЭ, где со счётом 1:0 был обыгран «Аль-Аин».

«Мы поздравляем Зелимхана Бакаева с победой в Кубке лиги ОАЭ», — написано в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Напомним, в финале этого соревнования единственный гол в матче забил центральный защитник Лукас Пимента. Бакаев появился на поле на 75-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.