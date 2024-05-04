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Игрок «Ромы» Абрахам начал получать массовые угрозы расправы после матча ЛЕ с «Байером»

Игрок «Ромы» Абрахам начал получать массовые угрозы расправы после матча ЛЕ с «Байером»
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам был вынужден закрыть доступ к написанию комментариев в своих социальных сетях после того, как он начал получать в них массовые угрозы расправы и оскорбления на расовой почве. Подобные сообщения стали поступать после первого полуфинального матча Лиги Европы, в котором «волки» уступили «Байеру» со счётом 0:2. Об этом информирует официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 28'     0:2 Андрих – 73'    

Напомним, в конце матча английский нападающий упустил явную возможность сократить отставания в счёте, пробив головой выше ворот с близкого расстояния.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

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