В «Фенербахче» заявили, что не получали от «Зенита» запросов по трансферу Крунича

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» может вернуться к кандидатуре полузащитника Раде Крунича из «Фенербахче».

«Мы не получали никаких запросов от «Зенита» по возможному трансферу Крунича. Ни официальных, ни неофициальных», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что грядущим летом «Фенербахче» может расстаться с 30-летним полузащитником.

В нынешнем сезоне Крунич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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