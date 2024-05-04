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«Гавр» — «Страсбург»: Кузяев начнёт матч на скамейке запасных

«Гавр» — «Страсбург»: Кузяев начнёт матч на скамейке запасных
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Матч начнётся в 16:00 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
1-й тайм
1 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Кехта – 24'    

Команды объявили стартовые составы.

«Гавр»: Десма, Сальмье, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Туре, Таргаллин, Казимир, Кехта, Айю, Сабби.

«Страсбург»: Беллааруш, Жильбер, Перрен, Силла, Сеная, Делен, Сантос, Сиссоко, Баква, Эмега, Себа.

Российский полузащитник Далер Кузяев начнёт встречу на скамейке запасных.

После 31 тура Лиги 1 «Гавр» набрал 29 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Страсбург» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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