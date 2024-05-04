Деменко: не стоит списывать со счетов «Пари НН», клуб может дать бой «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

«Сейчас нижегородцам очень сложно. «Спартак» тоже был в этом положении с Абаскалем. Но мы видим, что у красно-белых очень налажена игра. Они сейчас находятся в хорошей форме.

Результат непредсказуем. Те команды, которые в нижней части таблицы, ничем не уступают тем, которые сейчас бьются за чемпионство. Мы это видели, когда «Балтика» играла с «Зенитом». Калининград проиграл, но петербуржцам было очень тяжело.

Что касается «Нижнего Новгорода», то Юран ушёл, однако пришёл новый тренер, Саша Илич. Тяжеловато им сейчас будет, зато появилась мотивация у ребят. Они будут максимально стараться создать для тренера хорошее впечатление. Однако в короткие сроки вывести команду после таких психологических моментов очень сложно. «Пари НН» пропускает очень много мячей — за три игры больше 10! Это проблема. «Нижнему» после таких долгих поражений надо подниматься, иначе уже там зона вылета рядышком. На данный момент предпочтительнее «Спартак». Но не стоит списывать со счетов «Нижний Новгород». Он может дать бой», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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