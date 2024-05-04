Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: не стоит списывать со счетов «Пари НН», клуб может дать бой «Спартаку»

Деменко: не стоит списывать со счетов «Пари НН», клуб может дать бой «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас нижегородцам очень сложно. «Спартак» тоже был в этом положении с Абаскалем. Но мы видим, что у красно-белых очень налажена игра. Они сейчас находятся в хорошей форме.

Результат непредсказуем. Те команды, которые в нижней части таблицы, ничем не уступают тем, которые сейчас бьются за чемпионство. Мы это видели, когда «Балтика» играла с «Зенитом». Калининград проиграл, но петербуржцам было очень тяжело.

Что касается «Нижнего Новгорода», то Юран ушёл, однако пришёл новый тренер, Саша Илич. Тяжеловато им сейчас будет, зато появилась мотивация у ребят. Они будут максимально стараться создать для тренера хорошее впечатление. Однако в короткие сроки вывести команду после таких психологических моментов очень сложно. «Пари НН» пропускает очень много мячей — за три игры больше 10! Это проблема. «Нижнему» после таких долгих поражений надо подниматься, иначе уже там зона вылета рядышком. На данный момент предпочтительнее «Спартак». Но не стоит списывать со счетов «Нижний Новгород». Он может дать бой», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Деменко: у «Спартака» мало шансов на медали в РПЛ, а вот за Кубок будут бороться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android