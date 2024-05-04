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Брат Захаряна: первые два месяца Арсену было очень тяжело в «Реале Сосьедад»

Брат Захаряна: первые два месяца Арсену было очень тяжело в «Реале Сосьедад»
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11-летний Артур Захарян, являющийся братом атакующего полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации 20-летнего футболиста в испанском клубе.

— Как Арсен себя чувствует в «Реале Сосьедад»?

— Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался, забил свой первый мяч. Сейчас всё хорошо.

— Какие у него были первые мысли после перехода в испанский клуб? Что сказал тебе лично?

— Мы с ним в первые два дня не списывались, я был на сборах в Минске. Мне мама написала, что он переходит в «Реал Сосьедад». Мы сидели с другом в комнате, просто офигели! Потом мы списались, Арсен был очень рад. Я ему пожелал удачи и голов побольше, — приводит слова Артура Захаряна «РБ Спорт».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в минувшем августе. В составе испанской команды российский футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

После 33 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место.

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