Канчельскис: хорошие игры «Спартака» при Слишковиче — не показатель, поменялись эмоции

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить в «Спартаке». Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей, и, как обычно, начинают говорить… Чтобы оценивать Слишковича, надо, чтобы он поработал с командой сезон. А сейчас какую надо давать оценку? Дальнейший результат у команды какой? Пока находятся на четвёртом месте, а для «Спартака» — это не результат. У них задача — становиться каждый год чемпионом.

После смены тренера во всех командах происходит всплеск эмоций. Когда мы играли, у нас было то же самое. Игнатьева Бориса Петровича убрали и назначили исполняющим обязанности Тарханова Александра Фёдоровича. Мы из семи матчей пять выиграли, один проиграли и один раз сыграли вничью. А уже потом Тарханова убрали, когда он стал тренером.

Так что хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель – это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс, в «Спартаке» просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались всё те же футболисты, он сделал пару замен — и всё», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.