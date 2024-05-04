Миралем Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.

«Спустя 16 лет, что я провёл в национальной команде Боснии и Герцеговины, настало время сказать, что всё завершено. Это, безусловно, одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять, но с огромной гордостью и искренним удовлетворением я говорю: достаточно. Я провёл 115 матчей, испытал столько радости, попал на чемпионат мира — всё это была мечта, которая была у меня в детстве и стала реальностью. Я всегда носил майку своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших преданных болельщиков по всему миру», — написал Пьянич в соцсетях.

Миралем Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины с 2008 года. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.

Последним матчем 34-летнего Пьянича за сборную стала игра отборочного турнира Евро-2024 с Украиной. Эта встреча состоялась 21 марта 2024 года и закончилась поражением боснийцев со счётом 1:2.