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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 79 очков и занимает второе место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» заработал 46 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 7-го тура. В том противостоянии «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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