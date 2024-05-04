The Sun: Кайл Уолкер рассматривает варианты с переходом в чемпионат Саудовской Аравии

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер анализирует варианты с переходом в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 33-летний футболист связался с бывшим одноклубником Риядом Марезом, выступающим в «Аль-Ахли», с целью узнать о жизни в Саудовской Аравии, а также об уровне местных футбольных клубов. Подчёркивается, что Уолкер предан «Манчестер Сити», однако считает, что в будущем Саудовская Аравия может стать хорошим местом для его жены и детей.

Напомним, в нынешнем сезоне Уолкер принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: