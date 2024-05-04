Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» в сверхрезультативном матче 31-го тура Первой лиги обыграли «Сокол»

«Химки» в сверхрезультативном матче 31-го тура Первой лиги обыграли «Сокол»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором подмосковные «Химки» на стадионе «Арена Химки» принимали саратовский «Сокол». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные челны). Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
5 : 4
Сокол
Саратов
0:1 Козловский – 17'     1:1 Касимов – 22'     2:1 Касимов – 25'     2:2 Мальцев – 64'     3:2 Степанов – 69'     4:2 Мальцев – 75'     5:2 Руденко – 78'     5:3 Самко – 83'     5:4 Морозов – 89'    

Счёт на 16-й минуте открыл полузащитник саратовской команды Никита Козловский, на гол которого уже на 21-й минуте двумя точными ударами за три минуты ответил нападающий «Химок» Тимур Касимов, выведя свою команду вперёд. На 66-й минуте усилиями полузащитника гостей Михаила Мальцева саратовцы сравняли счёт, однако уже через пять минут забитым мячом ответил защитник «Химок» Данил Степанов. Автогол Михаила Мальцева и гол нападающего «Химок» Александра Руденко довели счёт до разгромного. Однако в концовке матча нападающий «Сокола» Владимир Самко отквитал один мяч, а его партнёр по команде полузащитник Владислав Морозов на 88-й минуте отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч саратовчан, установив окончательный счёт в матче.

«Химки» продолжают занимать первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Подопечные Андрея Талалаева набрали 57 очков после 30 матчей. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 28 очков.

В другом матче тура новороссийский «Черноморец» на своём поле встречается с московским «Торпедо». На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу москвичей.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
2-й тайм
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Манелов – 7'     0:2 Стефанович – 42'     1:2 Енин – 66'    

«Торпедо» выигрывает благодаря голам нападающих Ираклия Манелова и Ильи Стефановича.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android