«Химки» в сверхрезультативном матче 31-го тура Первой лиги обыграли «Сокол»

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором подмосковные «Химки» на стадионе «Арена Химки» принимали саратовский «Сокол». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные челны). Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4.

Счёт на 16-й минуте открыл полузащитник саратовской команды Никита Козловский, на гол которого уже на 21-й минуте двумя точными ударами за три минуты ответил нападающий «Химок» Тимур Касимов, выведя свою команду вперёд. На 66-й минуте усилиями полузащитника гостей Михаила Мальцева саратовцы сравняли счёт, однако уже через пять минут забитым мячом ответил защитник «Химок» Данил Степанов. Автогол Михаила Мальцева и гол нападающего «Химок» Александра Руденко довели счёт до разгромного. Однако в концовке матча нападающий «Сокола» Владимир Самко отквитал один мяч, а его партнёр по команде полузащитник Владислав Морозов на 88-й минуте отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч саратовчан, установив окончательный счёт в матче.

«Химки» продолжают занимать первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Подопечные Андрея Талалаева набрали 57 очков после 30 матчей. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 28 очков.

В другом матче тура новороссийский «Черноморец» на своём поле встречается с московским «Торпедо». На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу москвичей.

«Торпедо» выигрывает благодаря голам нападающих Ираклия Манелова и Ильи Стефановича.