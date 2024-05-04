«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 36-го тура АПЛ

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Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Дэвид Кут. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт в матче открыл крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака. На 70-й минуте вингер хозяев Леандро Троссард укрепил их преимущество. На 90+7-й минуте опорный полузащитник Деклан Райс довёл счёт до разгромного.

После 36 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 83 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги «Борнмут» заработал 48 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 4-го тура. В том противостоянии лондонский клуб разгромил «Борнмут» со счётом 4:0. В составе «Арсенала» голами отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Бен Уайт.

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»: