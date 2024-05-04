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«Ипсвич» вышел в АПЛ впервые за 22 года

«Ипсвич» вышел в АПЛ впервые за 22 года
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Одержав победу в матче 46-го тура английского Чемпионшипа с «Хаддерсфилдом» (2:0), «Ипсвич Таун» гарантировал себе выход в английскую Премьер-лигу.

Англия - Чемпионшип . Чемпионшип. 46-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 Бёрнс – 27'     2:0 Хатчинсон – 48'    

Таким образом, «Ипсвич» сыграет в английской Премьер-лиге впервые за 22 года. Последний раз «трактористы» выступали в этом соревновании в сезоне-2001/2002. Тогда «Ипсвич» покинул АПЛ, заняв в ней 18-е место.

В минувшем сезоне «Ипсвич» выступал в третьем по силе дивизионе Англии.

Третья путёвка в чемпионат Англии будет разыграна в формате плей-офф между «Лидсом», «Саутгемптоном», «Вест Бромвич» и «Норвичем».

Напомним, ранее в английскую Премьер-лигу вышел «Лестер», который набрал 97 очков после 46 туров Чемпионшипа.

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