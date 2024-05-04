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«Боруссия» Д намерена избавиться от Никласа Зюле из-за его лишнего веса — Sky Deutschland

«Боруссия» Д намерена избавиться от Никласа Зюле из-за его лишнего веса — Sky Deutschland
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Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле может быть выставлен на трансфер в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает Sky Deutschland.

Согласно данным источника, у руководства дортмундцев уже исчерпано терпение в отношении высокооплачиваемого Никласа Зюле из-за его плохой физической подготовки и непрофессионального отношения к делу. По этой причине, как отмечается, дортмундская «Боруссия» уже ищет альтернативы защитнику и намерена найти самому Зюле новую команду. Но при этом не исключается вариант, при котором футболист останется в Дортмунде после соблюдения соответствующей диеты для сброса лишнего веса.

Никлас Зюле перешёл в дортмундскую «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе чёрно-жёлтых 28 матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зюле в € 22 млн.

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