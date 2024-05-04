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Моуринью может стать частью амбициозного проекта из Саудовской Аравии — Джейкобс

«Аль-Кадисия», представляющая второй дивизион Саудовской Аравии, заинтересована в услугах португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, этот клуб является собственностью нефтяной компании Aramco, имеющей спонсорский контракт с ФИФА.

Подчёркивается, что руководство «Аль-Кадисии» хочет навязать борьбу клубам, принадлежащим Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF), которыми являются «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». «Аль-Кадисии» необходимо набрать два очка в оставшихся четырёх матчах чемпионата для того, чтобы выйти в Про-Лигу.

Моуринью должен прибыть в Эль-Хубар в конце мая.

Последним местом работы 61-летнего специалиста была итальянская «Рома», контракт с которой был разорван досрочно 16 января 2024 года.

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