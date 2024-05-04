Руслан Нахушев оценил работу Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев оценил работу главного тренера «быков» Мурада Мусаева, возглавившего клуб по ходу сезона.

«Приход Мусаева положительно повлиял на команду. Когда он работал с «Краснодаром» в прошлые разы, достаточно симпатичный футбол показывали «быки». Хоть результат был не такой, какой хотело руководство, Мурад ставит зрелищный футбол. За ним всегда интересно наблюдать», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, Мусаев был назначен на должность главного тренера «Краснодара» 14 марта 2024 года. На этом посту он сменил сербского специалиста Владимира Ивича. Ранее Мусаев тренировал «Краснодар» в 2020–2021 годах.

После 26 сыгранных матчей в РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков, и уступает возглавляющему турнирную таблицу «Зениту» (50) лишь по дополнительным показателям.