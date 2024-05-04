«Реал Сосьедад» обыграл «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги, Захарян отыграл 23 минуты

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Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Автогол защитника «Лас-Пальмас» на 30-й минуте встречи вывел вперёд хозяев. Усилиями нападающего Шеральдо Бекера «Реал Сосьедад» удвоил своё преимущество в компенсированное время первого тайма, установив окончательный счёт в матче. На 71-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле, заменив Андре Силву.

После 34 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «Лас-Пальмас» заработал 37 очков и располагается на 14-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 3-м туре. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.