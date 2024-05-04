«Пари НН» объявил о назначении тренера, «Россия 25» разгромила Беларусь. Главное к вечеру

«Пари Нижний Новгород» возглавил сербский тренер Саша Илич, «Россия 25» разгромила сборную Беларуси, Янник Синнер не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 мая.
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Теннис
Янник Синнер не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме
Бокс/ММА
Фёдор Емельяненко: с ММА я закончил, хочу попробовать себя в боксе
Баскетбол
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Авто
«Мерседес» одновременно протестирует Мика Шумахера и Кими Антонелли
Волейбол
Источник: победитель Высшей лиги «А» «Корабелка» отказалась от выхода в Суперлигу
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Кайрен Уилсон стал первым финалистом чемпионата мира по снукеру