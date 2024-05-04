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«Пари НН» объявил о назначении тренера, «Россия 25» разгромила Беларусь. Главное к вечеру

«Пари Нижний Новгород» возглавил сербский тренер Саша Илич, «Россия 25» разгромила сборную Беларуси, Янник Синнер не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 мая.

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