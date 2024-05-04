ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с днём рождения.

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Отметим, что, сегодня, 4 мая, Слуцкому исполнилось 53 года. В настоящий момент он является главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

Российский специалист возглавлял ЦСКА с 2009 года по 2016-й. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, среди которых три чемпионства.

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает в девяти матчах в чемпионате Китая – это рекордная беспроигрышная серия клуба со старта сезона. «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка в девяти играх китайской Суперлиги. Леонид Слуцкий работает в клубе с декабря 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до конца этого года.