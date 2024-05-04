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Канчельскис: «Пари НН» может собраться на одну игру, тем более на матч со «Спартаком»

Канчельскис: «Пари НН» может собраться на одну игру, тем более на матч со «Спартаком»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о настрое игроков «Пари НН» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» после назначения нового главного тренера. Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Пари НН» может собраться на одну игру, тем более на матч со «Спартаком», где футболистам не надо настраиваться. Поэтому в этом матче может быть всё. Мне интересно, как будет «Пари НН» выглядеть после отставки Юрана. Должен быть какой-то всплеск и небольшая перестройка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост нового главного тренера команды. На этом посту он сменил Сергея Юрана.

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