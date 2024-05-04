Канчельскис: «Пари НН» может собраться на одну игру, тем более на матч со «Спартаком»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о настрое игроков «Пари НН» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» после назначения нового главного тренера. Встреча состоится завтра, 5 мая.

«Конечно, «Пари НН» может собраться на одну игру, тем более на матч со «Спартаком», где футболистам не надо настраиваться. Поэтому в этом матче может быть всё. Мне интересно, как будет «Пари НН» выглядеть после отставки Юрана. Должен быть какой-то всплеск и небольшая перестройка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост нового главного тренера команды. На этом посту он сменил Сергея Юрана.