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«Гавр» обыграл «Страсбург» в Лиге 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте

«Гавр» обыграл «Страсбург» в Лиге 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Матч начался в 16:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Кехта – 24'     2:0 Кехта – 65'     2:1 Жильбер – 86'     3:1 Айю – 90+6'    

В составе победителей дублем отметился Ясин Кехта, также гол забил Андре Айю. «Страсбург» ответил точным ударом Фредерика Жильбера.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев появился на поле на 80-й минуте.

После 32 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 32 очка и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Страсбург» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Таблица Лиги 1
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