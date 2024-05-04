«Гавр» обыграл «Страсбург» в Лиге 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Матч начался в 16:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Ясин Кехта, также гол забил Андре Айю. «Страсбург» ответил точным ударом Фредерика Жильбера.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев появился на поле на 80-й минуте.

После 32 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 32 очка и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Страсбург» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.