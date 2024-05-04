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«Подождите ещё немного». Главный тренер «Милана» Пиоли — о возможном назначении в «Наполи»

«Подождите ещё немного». Главный тренер «Милана» Пиоли — о возможном назначении в «Наполи»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии предстоящего матча 35-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится завтра, 5 мая, провёл пресс-конференцию, где, в частности, прокомментировал слухи о своём уходе в «Наполи».

Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких мыслей, кроме следующих четырёх игр. В конце сезона я встречусь с менеджментом клуба и мы посмотрим, что делать.

Вы долго ждали, подождите ещё немного, чтобы поговорить о моём будущем, работа не закончена. Можете писать, я не могу контролировать слухи и даже не хочу контролировать то, что вы там распространяете.

На самом деле у меня ещё один год контракта с «Миланом», и я не буду вести переговоры ни с каким другим клубом, пока у меня есть действующий договор», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, 58-летний специалист занимает должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых 131 раз одержали победу, 54 раза сыграли вничью и 51 раз проиграли. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.

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