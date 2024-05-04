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«Оренбург» — «Крылья Советов»: Рахманович сравнял счёт на 53-й минуте

«Оренбург» — «Крылья Советов»: Рахманович сравнял счёт на 53-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 17:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    

На 53-й минуте матча дальним ударом с границы штрафной площади соперника забил полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович с передачи защитника Николая Рассказова.

После 26 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1. В составе «Оренбурга» голом отметился защитник Матиас Перес, в то время как у самарцев мяч на свой счёт записал нападающий Бенхамин Гарре.

Турнирная таблица РПЛ
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