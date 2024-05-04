«После поражения можно и на мяч ругаться». Булыкин поддержал Опейкину после слов Тихонова

Бывший нападающий амстердамского «Аякса», леверкузенского «Байера» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал арбитра Веру Опейкину после критики критики в её адрес от главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3). Напомним, после матча Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

«На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может быть, там три пенальти было. Поэтому надо смотреть матч, а то, что судила женщина-судья, я не могу никак оценить её работу, так как не видел игру. В принципе, оценку арбитру даёт судейский корпус», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера стало известно, что Тихонов получил дисквалификацию на пять игр за своё высказывание. В «Енисее» заявили, что будут обжаловать данное решение.