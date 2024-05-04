«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Шатара, Тодорович, Ловат, Камилов, Тимофеев, Садулаев, Ковачев, Конате.

После 26 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ахмат» заработал 29 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе грозненского клуба голом отметился Иван Олейников. Единственный мяч «быков» забил Кади Боржес.