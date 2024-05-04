Илич — о «Пари НН»: было сложно принять решение, потому что клуб в непростой ситуации

Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал о том, как принимал решение о переезде в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Неделю назад у меня ещё не было понимания, что приеду в Нижний Новгород? Да. У меня был контракт с «Атромитосом», конец сезона, нам оставалась всего одна игра. Когда «Пари НН» позвал меня, а это случилось спонтанно, мы собрались с руководством и они меня спросили: «Что будем делать?» А тут хороший проект, клуб. Нам нужно остаться в РПЛ, и всё будет прекрасно. После этого мы сможем говорить о каких-то дальнейших шагах на следующий сезон.

Сколько времени ушло на то, чтобы обдумать предложение? Два-три дня назад пришло предложение, я должен был быстро принять это решение. Это было очень сложно, потому что клуб сам находится в непростой ситуации. Также это сложное решение для меня, потому что мало времени на подготовку. Сегодня произошло так, будем делать всё, чтобы сделать свою работу хорошо», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.