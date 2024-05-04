Гол и две передачи Ройса помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Аугсбург»

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе дортмундской команды забили Юссуфа Мукоко (дубль), Дониэлл Мален, Марко Ройс и Феликс Нмеча. Отметим, что у Ройса, который недавно объявил об уходе из «Боруссии» после завершения текущего сезона, в активе также две результативные передачи. Гости ответили точным ударом в исполнении Рубена Варгаса.
Таким образом, дортмундская «Боруссия» набрала 60 очков. «Шмели» по-прежнему занимают пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 32 матчей. Что касается «Аугсбурга», то в его активе 39 очков. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу.
Также в рамках 32-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» дома разгромил «Дармштадт» (3:0), а «Вердер» на своём поле поделил очки с «Боруссией М».
- 4 мая 2024
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