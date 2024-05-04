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Гол и две передачи Ройса помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Аугсбург»

Гол и две передачи Ройса помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Аугсбург»
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Мукоко – 4'     2:0 Мален – 20'     3:0 Мукоко – 29'     3:1 Варгас – 32'     4:1 Ройс – 34'     5:1 Нмеча – 64'    

В составе дортмундской команды забили Юссуфа Мукоко (дубль), Дониэлл Мален, Марко Ройс и Феликс Нмеча. Отметим, что у Ройса, который недавно объявил об уходе из «Боруссии» после завершения текущего сезона, в активе также две результативные передачи. Гости ответили точным ударом в исполнении Рубена Варгаса.

Таким образом, дортмундская «Боруссия» набрала 60 очков. «Шмели» по-прежнему занимают пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 32 матчей. Что касается «Аугсбурга», то в его активе 39 очков. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу.

Также в рамках 32-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» дома разгромил «Дармштадт» (3:0), а «Вердер» на своём поле поделил очки с «Боруссией М».

Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
3 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Виммер – 8'     2:0 Винд – 11'     3:0 Черны – 90+3'    
Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Хак – 8'     1:1 Вольтемаде – 45'     2:1 Вольтемаде – 65'     2:2 Нойхаус – 90+1'    
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